«Esattamente. Quando lo vedi così, in trance totale, perso dietro alla partita, sai che devi restituirgli qualcosa. Anche inconsciamente. Ieri, al netto dei due episodi da entrambe le parti, se c’era una squadra che doveva vincere era l’Inter. Inzaghi ha trasmesso forza con la sua elettricità, lo faceva anche con noi».

Ne ricorda una in particolare?

«Lazio-Juve 1-1, novembre 2020, gol di Caicedo all’ultimo minuto. Il mister prese Marusic di peso e gli girò le spalle per fargli battere la rimessa laterale in avanti. Da quell’azione nacque il gol del pareggio, e poi l’ennesima corsa fino a bordocampo. Non era neanche la scelta più logica, ma il suo istinto fu fondamentale. È questa la sua più grande qualità».