Intervistato dal Messaggero Veneto, Marco Parolo , ex calciatore, è tornato così sulla vittoria di domenica dell'Inter sull'Udinese: "L’Inter è stata brava a evidenziare gli errori di un Udinese troppo imprecisa, passiva e sofferente in mediana, dove si sarebbe anche potuto giocare a 2. Primo tempo horror? Non proprio, perché così passerebbe in secondo piano l’impatto da grande squadra con cui l’Inter ha messo in difficoltà i bianconeri.

Diciamo che questa partita era una prova importante per i tanti giocatori dell’Udinese attenzionato e accostati ai grandi club, e su questi l’Inter ha avuto un effetto anestetizzante. Solet? Era la prima volta che lo vedevo dal vivo e atleticamente è la squadra top. Ha retto Thuram, è stato di livello. Per come lo gioca, lo vedo più in una squadra che gioca a tre uomo contro uomo con conduzione palla come l’Atalanta, piuttosto che in una come l’Inter dove viene richiesto il cambio gioco, alla Bastoni".