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fcinter1908 news interviste Pistocchi: “Arbitropoli come Calciopoli? Vi do una notizia. Mesi fa mi ha contattato…”

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Pistocchi: “Arbitropoli come Calciopoli? Vi do una notizia. Mesi fa mi ha contattato…”

Pistocchi: “Arbitropoli come Calciopoli? Vi do una notizia. Mesi fa mi ha contattato…” - immagine 1
A 20 anni di distanza da Calciopoli, nel calcio italiano si è tornati a parlare di scandali sportivi: il parere di Pistocchi su Arbitropoli
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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A 20 anni di distanza da Calciopoli, nel calcio italiano si è tornati a parlare di scandali sportivi. In questi mesi, infatti, il nostro movimento è tornato nella bufera per la vicenda Arbitropoli.

Pistocchi: “Arbitropoli come Calciopoli? Vi do una notizia. Mesi fa mi ha contattato…”- immagine 2

Ne ha parlato anche Maurizio Pistocchi nel corso di un'intervista a Mow Magazine.

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