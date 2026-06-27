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fcinter1908 news interviste Pistocchi: “Arbitropoli come Calciopoli? Vi do una notizia. Mesi fa mi ha contattato…”
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Pistocchi: “Arbitropoli come Calciopoli? Vi do una notizia. Mesi fa mi ha contattato…”
A 20 anni di distanza da Calciopoli, nel calcio italiano si è tornati a parlare di scandali sportivi: il parere di Pistocchi su Arbitropoli
A 20 anni di distanza da Calciopoli, nel calcio italiano si è tornati a parlare di scandali sportivi. In questi mesi, infatti, il nostro movimento è tornato nella bufera per la vicenda Arbitropoli.
Ne ha parlato anche Maurizio Pistocchi nel corso di un'intervista a Mow Magazine.
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