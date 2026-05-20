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fcinter1908 news interviste Pastorello: “Bonny resterà all’Inter, Acerbi andrà via. E su de Vrij dico che…”
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Pastorello: “Bonny resterà all’Inter, Acerbi andrà via. E su de Vrij dico che…”
Federico Pastorello, agente tra gli altri di tanti calciatori ora all'Inter, ha fatto il punto della situazione riguardante i suoi assistiti
Dal futuro di Bonny a quello di Acerbi e de Vrij, passando per Simone Inzaghi. Federico Pastorello, agente tra gli altri di tanti calciatori ora all'Inter, ha fatto il punto della situazione riguardante i suoi assistiti a margine della presentazione del Golden Boy. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di TMW:
"Bonny? Ha fatto una grande stagione, è alla sua prima in un club così importante dopo Parma. Si è imposto, nelle gerarchie Chivu lo ha tenuto in grande considerazione, ha dato il suo contributo e non ci si poteva augurare di meglio, visto la conquista di Scudetto e Coppa Italia. Sono molto contento per lui e per i sacrifici che ha fatto".
Rimarrà al 100% in nerazzurro?
"Sì, la volontà è sicuramente quella di rimanere".
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