Alexandre Pato , ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby contro l'Inter: "C'è voglia di giocare quando vedi i tifosi, ma devi capire dove sei: sono contento qua. Leao è un ragazzo fortissimo, spero davvero che possa fare bene anche oggi: noi milanisti aspettiamo di tornare in Champions.

Chivu? Spero che possa succedere come nel 2011 che noi vinciamo: quella partita è stata bellissima, speriamo bene. Lui ha una squadra fortissima, era un grande giocatore: quando giochi bene e fai bene conosci bene il calcio. Spero oggi però che l'Inter non vada tanto bene".