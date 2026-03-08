FC Inter 1908
Pato: “Da milanista spero oggi l’Inter non faccia bene. E su Chivu dico…”

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby contro l'Inter
Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby contro l'Inter: "C'è voglia di giocare quando vedi i tifosi, ma devi capire dove sei: sono contento qua. Leao è un ragazzo fortissimo, spero davvero che possa fare bene anche oggi: noi milanisti aspettiamo di tornare in Champions.

Chivu? Spero che possa succedere come nel 2011 che noi vinciamo: quella partita è stata bellissima, speriamo bene. Lui ha una squadra fortissima, era un grande giocatore: quando giochi bene e fai bene conosci bene il calcio. Spero oggi però che l'Inter non vada tanto bene".

