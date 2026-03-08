FC Inter 1908
Allegri: “Senza Thuram non cambia niente. Speriamo che succeda come nel 2011…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così prima del derby contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così prima del derby contro l'Inter: "Se cambia qualcosa senza Thuram? Non cambia niente, Bonny ed Esposito sono ottimi giocatori: è una partita bella da giocare, difficile perché sono molto forti e lo dimostra la classifica. Vedremo se riusciremo a fare risultato.

Se partiremo forte? Cercheremo di partire bene, speriamo che succeda come nel 2011: ma la partita è complicata. Bisogna essere realisti e vedere l'obiettivo finale: la stagione non finisce stasera, sarebbe meraviglioso fare risultato. Pulisic? Sta migliorando la condizione e sarà molto importante nella parte finale del campionato: non è che non è più capace di far gol, ha iniziato con un infortunio e dei contrattempi non l'hanno messo in condizione di rendere. Ma ha fatto gol importanti".

