Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri , tecnico del Milan, ha parlato così prima del derby contro l'Inter: "Se cambia qualcosa senza Thuram? Non cambia niente, Bonny ed Esposito sono ottimi giocatori: è una partita bella da giocare, difficile perché sono molto forti e lo dimostra la classifica. Vedremo se riusciremo a fare risultato.

Se partiremo forte? Cercheremo di partire bene, speriamo che succeda come nel 2011: ma la partita è complicata. Bisogna essere realisti e vedere l'obiettivo finale: la stagione non finisce stasera, sarebbe meraviglioso fare risultato. Pulisic? Sta migliorando la condizione e sarà molto importante nella parte finale del campionato: non è che non è più capace di far gol, ha iniziato con un infortunio e dei contrattempi non l'hanno messo in condizione di rendere. Ma ha fatto gol importanti".