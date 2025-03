Intervistata dal MatchDay Programme di Inter-Feyenoord, Matilde Pavan, giocatrice della squadra femminile, ha parlato così: «Abbiamo fatto un percorso non facile, abbiamo lavorato duro e ora è importante mettere in campo il giusto atteggiamento e mostrare quanta fame abbiamo. Siamo un gruppo unito e abbiamo imparato a conoscerci in questi mesi. Siamo sempre a disposizione per chi ha bisogno e questa è la nostra forza».