Le foto con Zanetti hanno già fatto scrivere Paz all’Inter? Ma no, io Javier siamo molto amici, eravamo compagni di camera in nazionale, figuratevi. Un ritrovo tra amici, ogni tanto ci vediamo. La nazionale? Calcolate che Nico in camera ha sempre avuto il poster di messi. Il suo idolo. Potete immaginare cosa abbia significato per lui giocarci assieme, servirgli assist e sentire parole di elogio da Lionel. Prima del debutto dalla tensione non parlava più in casa", ha concluso.