Intervistato da Il Mattino, Gaetano Pecoraro, ex capo della Procura Federale dal 2016 al 2019, ha analizzato il difficile momento degli arbitri italiani. Ecco le sue dichiarazioni:

"E' un clima di poca trasparenza che mi ricorda ancora l'audio sparito di Orsato in Inter-Juventus. Sembra che questi otto anni siano trascorsi inutilmente".

"Bisogna commissariare l'AIA. Ma non per demeriti particolari di Rocchi ma perché bisogna mandare un segnale di cambiamento netto".

Cosa non le va giù?

"Il trattamento differente anche nel corso della stessa partita per situazioni piuttosto simili. Non so se ci sia più impreparazione o incapacità, ma questo sport è il più amato dagli italiani e non può ogni domenica regalare veleni".