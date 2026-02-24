FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Darmian: “Ho ancora tanto entusiasmo. Da tre miei compagni prenderei…”

Il calciatore nerazzurro ha raccontato un po' di sé nel Matcday che il club ha realizzato in vista di Inter-Bodo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Gli era mancato il campo e si è visto nelle ultime partite. Matteo Darmian, dopo l'infortunio più lungo della sua carriera, è a disposizione di Chivu. Il giocatore ha rilasciato un'intervista all'area media dell'Inter per il Matchday, in occasione di Inter-Bodo.

Queste le parole del calciatore:

-Qual è la cosa che ami di più del calcio?

È la possibilità di aiutare la squadra in qualsiasi modo e momento, con un gol o un salvataggio, per me questa è la cosa più gratificante. Nonostante l’esperienza vivo questa professione con grandissimo entusiasmo e adrenalina, ho sempre tantissima voglia di scendere in campo e di vincere. Fin da bambino sono sempre stato molto competitivo.

-Quale qualità prenderesti a un tuo compagno?

Potrei citarne tante, dalla visione di gioco di Bastoni, alla perseveranza di Acerbi o la grinta e la cattiveria sotto porta di Lautaro.

-Cosa ti ha insegnato il calcio?

A stare in un gruppo e a rispettare le regole. In egual modo mi ha fatto capire quanto sia fondamentale rispettare anche i compagni e le persone che lavorano all’interno del Club: per me queste sono cose che hanno un valore immenso.

-Mi puoi dire un tuo pregio e un tuo difetto?

Il pregio potrebbe essere l’altruismo, sento di essere una persona sincera e che pensa molto agli altri. Il difetto è che sono un po’ permaloso.

