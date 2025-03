"Ci sono crisi vere, ossia Milan prima e Juve ora, e momenti difficili che non intaccano il lavoro a Napoli. Non si può pareggiare a Venezia ma è successo anche ad altri e in una partita non si può rivisitare un giudizio. Può essere stata una giornata svolta, l'Inter è forte sotto tutti i punti di vista, condivido le parole di Gasperini quando dice che l'Atalanta ha cercato di restare in piedi giocandosela alla pari nel primo tempo ma dovrebbe chiedere spiegazioni ad Ederson per quel tipo di reazione, quando fai gesti e applausi, scattano due cartellini per chiunque"

"Quella dell'Inter è stata una prova di forza, un'interpretazione perfetta, ha giocato la partita che di solito gioca, non possiamo fare previsioni perché ci sono campionati cambiati in 2-3 giornate ma se pensiamo che doveva essere la giornata pro Napoli sulla carta e invece l'Inter vince così, è una prova di forza. Ad Inzaghi gli hanno detto di tutto, anche che non vinceva gli scontri diretti, e invece ha dimostrato di avere in mano la squadra. E' stata una partita strana, abbastanza equilibrata nel primo tempo che poteva essere indirizzata dal palo di Thuram, l'Atalanta non riesce a vincere in casa, è stata orgogliosa ma Inzaghi l'ha smontata, con un predominio nell'uno contro uno, non concedendo quello che di solito gli altri concedono all'Atalanta. L'Inter è andata a prendere l'Atalanta, Sommer ha fatto una parata ma non c'è stata la grande sensazione che l'Inter potesse incontrare difficoltà, Inzaghi l'ha studiata in un modo perfetto. L'Atalanta è stata ferma sul primo gol, anche Gasperini si è lamentato, grave errore perché la partita stava già cambiando, l'Atalanta ha fatto tanti cambi mettendo 4 attaccanti senza prime punte, Retegui ha deluso ma l'Inter l'ha incartata"