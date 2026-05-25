Intervenuto negli studi di Mediaset nel corso della trasmissione ‘Pressing’, Carlo Pellegatti ha parlato dell’attacco del Milan e dei numeri deludenti, riferendosi in particolare a Gimenez:

“Io dico che neanche un santo del Paradiso riesce a trasformare Gimenez. Può mettersi Klopp insieme a Guardiola. Meglio Borrelli del Cagliari? Sì, meglio Borrelli e Pavoletti del Cagliari rispetto a questo Gimenez. Ci sono i 5 attaccanti del Milan, e può darsi sia colpa dell'allenatore, ma Dio mio, i 5 attaccanti del Milan…”.