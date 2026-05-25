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fcinter1908 news interviste Pellegatti: “Gimenez? Meglio Borrelli o Pavoletti, nemmeno un santo del Paradiso…”
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Pellegatti: “Gimenez? Meglio Borrelli o Pavoletti, nemmeno un santo del Paradiso…”
Il giornalista di fede rossonera è intervenuto nel corso della trasmissione in onda su Mediaset per criticare l'attaccante rossonero
Intervenuto negli studi di Mediaset nel corso della trasmissione ‘Pressing’, Carlo Pellegatti ha parlato dell’attacco del Milan e dei numeri deludenti, riferendosi in particolare a Gimenez:
“Io dico che neanche un santo del Paradiso riesce a trasformare Gimenez. Può mettersi Klopp insieme a Guardiola. Meglio Borrelli del Cagliari? Sì, meglio Borrelli e Pavoletti del Cagliari rispetto a questo Gimenez. Ci sono i 5 attaccanti del Milan, e può darsi sia colpa dell'allenatore, ma Dio mio, i 5 attaccanti del Milan…”.
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