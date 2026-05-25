"Eto'o all'Inter quell'anno là non mi è piaciuta. Perché io non posso pensare che Eto'o fa il terzino. Non posso. Perché Eto'o che veniva da Barcellona dove faceva la differenza, faceva due gol a partita, e giocava con Ronaldinho da un lato e dall'altro Messi. Ed era probabilmente, ripeto, con Ronaldo il Fenomeno e Henry, tra i tre attaccanti più forti al mondo. Eto'o era ingiocabile. All'Inter io non posso pensare che fa il terzino. Mourinho ci è riuscito a farglielo fare. Non avrei mai accettato, però Eto'o, siccome da quello che mi racconta, era un vincente, voleva vincere, anche giocando dietro la porta, voleva vincere. Non mi è piaciuto quell'anno là. Però il sacrificio me l'aspetto da uno che non ha qualità. Eto'o era un fenomeno, ha accettato di far quello, però quella stagione a me non è piaciuta".