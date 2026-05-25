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fcinter1908 news interviste Cassano: “Eto’o come Ronaldo ed Henry, all’Inter non mi è piaciuto: non avrei mai accettato…”

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Cassano: “Eto’o come Ronaldo ed Henry, all’Inter non mi è piaciuto: non avrei mai accettato…”

Cassano: “Eto’o come Ronaldo ed Henry, all’Inter non mi è piaciuto: non avrei mai accettato…” - immagine 1
Nell'appuntamento con Viva el Futbol, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato di Inter e della coppia del Triplete
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nel consueto appuntamento con Viva el Futbol, in diretta su Twitch a Youtube, Antonio Cassano ha parlato di Inter e della coppia Diego Milito-Samuel Eto'o. Il focus è sulla stagione dei due attaccanti ex nerazzurri e il rendimento.

Chi sceglie Cassano tra i due?

"Do soltanto semplicemente una motivazione. In generale, per quello che lui ha fatto nel Barcellona, tutta la vita Eto’o… Ma per quello che ha fatto in quella stagione Diego Milito, scelgo Diego Milito. Eto’o lo scelgo in generale per quello che aveva fatto a Barcellona a sette o otto anni, qualcosa di clamoroso. Probabilmente era tra i tre attaccanti più forti al mondo, con Ronaldo il Fenomeno ed Henry".

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Mi descrivi per favore Eto'o anche in quella stagione?

"Eto'o all'Inter quell'anno là non mi è piaciuta. Perché io non posso pensare che Eto'o fa il terzino. Non posso. Perché Eto'o che veniva da Barcellona dove faceva la differenza, faceva due gol a partita, e giocava con Ronaldinho da un lato e dall'altro Messi. Ed era probabilmente, ripeto, con Ronaldo il Fenomeno e Henry, tra i tre attaccanti più forti al mondo. Eto'o era ingiocabile. All'Inter io non posso pensare che fa il terzino. Mourinho ci è riuscito a farglielo fare. Non avrei mai accettato, però Eto'o, siccome da quello che mi racconta, era un vincente, voleva vincere, anche giocando dietro la porta, voleva vincere. Non mi è piaciuto quell'anno là. Però il sacrificio me l'aspetto da uno che non ha qualità. Eto'o era un fenomeno, ha accettato di far quello, però quella stagione a me non è piaciuta".

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