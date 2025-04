Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della nomina, sempre più imminente, di Paratici come nuovo ds del Milan

Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della nomina, sempre più imminente, di Paratici come nuovo ds del Milan:

"De Zerbi prossimo allenatore? Se la scelta è tra lui, Allegri e Conte sono a posto. Sono allenatori che hanno pregi e difetti. Con De Zerbi c'è più incognita rispetto agli altri due, ma non è che si possano prendere allenatori che hanno già vinto. Altrimenti ce ne sono pochi al mondo, devi per forza prendere uno che può arrivare a vincere. Al Milan arrivò Ancelotti che veniva definito un bel perdente e poi ha vinto al Milan. Non direi però che De Zerbi sia più avanti di altri, ma è una delle opzioni. Intanto si deve ufficializzare Paratici, su cui c'è da lavorare ancora. Poi se arriva lui, si dice sempre dei suoi rapporti con Conte e De Zerbi"