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Perillo: “Mi ispiro a Pio Esposito. Giocare l’Europeo è qualcosa che sognavo fin da bambino”
Certe favole iniziano nei grandi stadi. Altre, invece, nascono in un parcheggio dietro casa, in un parco qualsiasi, con una mamma che aspetta che faccia buio per richiamarti a tornare a casa. La storia di Diego Perillo, attaccante classe 2009 dell’Empoli, appartiene a questa seconda categoria. E forse è proprio per questo che sa tanto di calcio vero. "Sono contento per il gol – confessa Diego –, perché ha aiutato la squadra a vincere e a conquistare i tre punti".
"I miei idoli? Stiven Shpendi e Francesco Pio Esposito. Segnare, per me, è un'emozione grandissima. Ogni volta. Quando scendo in campo, penso a due cose: aiutare i miei compagni e segnare. Indossare la maglia azzurra è un grande onore e una grandissima responsabilità. Disputare un Europeo mi rende felice e orgoglioso. Voglio rendere orgogliosa la mia famiglia. Giocare in questo Europeo è qualcosa che sognavo fin da bambino".
(figc.it)
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