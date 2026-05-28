Certe favole iniziano nei grandi stadi. Altre, invece, nascono in un parcheggio dietro casa, in un parco qualsiasi, con una mamma che aspetta che faccia buio per richiamarti a tornare a casa. La storia di Diego Perillo, attaccante classe 2009 dell’Empoli, appartiene a questa seconda categoria. E forse è proprio per questo che sa tanto di calcio vero. "Sono contento per il gol – confessa Diego –, perché ha aiutato la squadra a vincere e a conquistare i tre punti".