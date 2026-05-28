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fcinter1908 news interviste Perillo: “Mi ispiro a Pio Esposito. Giocare l’Europeo è qualcosa che sognavo fin da bambino”

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Perillo: “Mi ispiro a Pio Esposito. Giocare l’Europeo è qualcosa che sognavo fin da bambino”

Perillo: “Mi ispiro a Pio Esposito. Giocare l’Europeo è qualcosa che sognavo fin da bambino” - immagine 1
L'attaccante dell'Empoli, subito in gol con l'Italia U17, racconta il suo modo di giocare e le sue fonti di ispirazione
Fabio Alampi Redattore 

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Certe favole iniziano nei grandi stadi. Altre, invece, nascono in un parcheggio dietro casa, in un parco qualsiasi, con una mamma che aspetta che faccia buio per richiamarti a tornare a casa. La storia di Diego Perillo, attaccante classe 2009 dell’Empoli, appartiene a questa seconda categoria. E forse è proprio per questo che sa tanto di calcio vero. "Sono contento per il gol – confessa Diego –, perché ha aiutato la squadra a vincere e a conquistare i tre punti".

Perillo: “Mi ispiro a Pio Esposito. Giocare l’Europeo è qualcosa che sognavo fin da bambino”- immagine 2
Getty Images

"I miei idoli? Stiven Shpendi e Francesco Pio Esposito. Segnare, per me, è un'emozione grandissima. Ogni volta. Quando scendo in campo, penso a due cose: aiutare i miei compagni e segnare. Indossare la maglia azzurra è un grande onore e una grandissima responsabilità. Disputare un Europeo mi rende felice e orgoglioso. Voglio rendere orgogliosa la mia famiglia. Giocare in questo Europeo è qualcosa che sognavo fin da bambino".

(figc.it)

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