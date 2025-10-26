Quando hai saputo che avresti giocato?
"Lo sapevo già prima di Madrid, il mister mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare ma non riesco a essere felice del tutto perché i risultati non stanno arrivando. La proposta del mister ci piace e ci convince, trovare la risposta a quello che sta succedendo è difficile ma sono sicuro che riusciremo ad alzare il livello. Parliamo spesso col mister, a livello emotivo ci piace quello che ci trasmette".
Parlate con Tudor?
"Parliamo spesso con il mister. A livello emotivo ed energetico ci piace. Anche ora abbiamo parlato e provato a capire il perché delle tre sconfitte. C'è la volontà di tutti di uscire il prima possibile da questa situazione. Fortunatamente abbiamo una partita fra tre giorni che ci potrebbe permettere di uscire da questa situazione complicata".
