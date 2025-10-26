FC Inter 1908
Perin: “Crisi Juve? Difficile trovare una risposta. Allenamenti a 1000 km/h, Tudor…”

Il calciatore della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida di campionato contro la Lazio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Mattia Perin, calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida di campionato contro la Lazio, gara disputata all'Olimpico e valida per l'ottava giornata di Serie A.

"Difficile trovare una risposta, proviamo delusione e tristezza. Ci alleniamo bene, andiamo a 1000 km/h. Dobbiamo essere compatti e trovare fiducia in noi stessi e nel mister. Non stiamo dimostrando di essere a questo livello".

Quando hai saputo che avresti giocato?

"Lo sapevo già prima di Madrid, il mister mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare ma non riesco a essere felice del tutto perché i risultati non stanno arrivando. La proposta del mister ci piace e ci convince, trovare la risposta a quello che sta succedendo è difficile ma sono sicuro che riusciremo ad alzare il livello. Parliamo spesso col mister, a livello emotivo ci piace quello che ci trasmette".

Parlate con Tudor?

"Parliamo spesso con il mister. A livello emotivo ed energetico ci piace. Anche ora abbiamo parlato e provato a capire il perché delle tre sconfitte. C'è la volontà di tutti di uscire il prima possibile da questa situazione. Fortunatamente abbiamo una partita fra tre giorni che ci potrebbe permettere di uscire da questa situazione complicata".

