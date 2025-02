Mattia Perin, portiere della Juventus, commenta con grande delusione ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta rimediata contro l'Empoli e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia : "Abbiamo fatto un primo tempo che ci fa provare vergona, un sentimento moilto duro da sopportare. Non so se per troppa pressione o per un atteggiamento sotto tono, abbiamo perso contrasti e seconde palle. Non siamo stati bravi a capire l'importanza della partita, ci saremmo andati a giocare una semifinale. C'era una Coppa Italia da difendere. Non siamo stati bravi a meritarci questo".

"Dobbiamo farci un grande esame di coscienza, tutti quanti: la responsabilità va condivisa tra tutti. C'è grandissima delusione e tristezza per l'epilogo di oggi. Fossimo entrati a inizio partita come nel secondo tempo non sarebbe finita ai rigori. Dobbiamo fare grande autocritica, guardarci allo specchio tutti quanti, e capire che non sta bastando quello che stiamo dando. In campionato abbiamo fatto 4 vittorie di fila, ma quando indossi questa maglia non basta. Dobbiamo capire cos'è che non sta andando, non è ammissibile non passare i quarti di finale in casa, con tutto il rispetto per l'Empoli. Ci prendiamo giustamente critiche e fischi, magari ci farà tirare fuori quel qualcosa che oggi è mancato".