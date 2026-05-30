Le dirette concorrenti dell'Inter cambiano condottiero. Il Napoli ha deciso di virare su Massimiliano Allegri

Le dirette concorrenti dell'Inter cambiano condottiero. Se il Milan deve ancora scegliere il prossimo allenatore, il Napoli ha deciso di virare proprio sull'ex rossonero Massimiliano Allegri. Ne ha parlato Giorgio Perinetti in un'intervista a TMW:

"Allegri il dopo Conte a Napoli? È sempre stato un allenatore molto gradito a De Lauentiis, può reggere una piazza esigente come quella di Napoli e anche il confronto con Conte visto che già in passato è riuscito a dare continuità al lavoro del suo predecessore".