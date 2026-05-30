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Perinetti: “Allegri sempre molto gradito a De Laurentiis, può gestire una piazza come Napoli”
Le dirette concorrenti dell'Inter cambiano condottiero. Se il Milan deve ancora scegliere il prossimo allenatore, il Napoli ha deciso di virare proprio sull'ex rossonero Massimiliano Allegri. Ne ha parlato Giorgio Perinetti in un'intervista a TMW:
"Allegri il dopo Conte a Napoli? È sempre stato un allenatore molto gradito a De Lauentiis, può reggere una piazza esigente come quella di Napoli e anche il confronto con Conte visto che già in passato è riuscito a dare continuità al lavoro del suo predecessore".
E Italiano?
"Era certamente in corsa per la panchina del Napoli, questo ha portato alla risoluzione con il Bologna che darà seguito ad altre scelte. Non so che soluzione si possa prospettare , si parla del Milan che valuta anche piste straniere. Le scelte rossonere vengono demandate, in assenza di un ds, a Ibrahimovic che credo sia interessato più interessato a soluzioni estere".
(Fonte: TMW)
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