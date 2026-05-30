"Quando penso a te mi vengono in mente due cose: un grandissimo talento e una voglia enorme di lavorare e migliorarsi. Nei momenti di difficoltà non hai mai mollato, e questo ti ha portato dove sei adesso", ha detto Ivan Juric.

"Molte volte, quando sei giovane, la fortuna del giocatore è l'allenatore. Se hai qualcuno che crede in te, ti fa giocare e ti fa anche sbagliare, cambia tutto. Juric è stato fondamentale. All'inizio non giocavo, ma piano piano con il lavoro e con le sue richieste, diverse da quelle che avevo avuto prima, sono cresciuto sia come giocatore che come uomo. È stata una tappa fondamentale del mio percorso", la risposta di Dimarco.