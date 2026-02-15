Chivu a InterTV: “Ingenui sul loro pareggio ma ci abbiamo creduto fino alla fine”

La risolve Zielinski. La fiammata del polacco decide al 90° il derby d'Italia e consolida i nerazzurri al primo posto in classifica con il Milan che rimane a distanza di sicurezza. I nerazzurri rimangono in vetta al campionato di Serie A, spediscono la Juventus a 15 punti dalla vetta con il Milan che rimane in scia. Questo il commento nel post partita di mister Chivu rilasciato ai microfoni di InterTV: "Potevamo fare meglio dal punto di vista mentale e fisico. Abbiamo patito ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Abbiamo cercato di fare la gara, abbiamo capito i momenti, l'abbiamo sbloccata poi ingenui sul pareggio ma ci abbiamo creduto fino in fondo. Spero che questa vittoria ci sia maggiore serentà per queste partite e ci possa dare un finale di stagione dove vogliamo essere competitivi"