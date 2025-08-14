José Peseiro, ex CT della Nigeria dal 2022 al 2024, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Ademola Lookman:
news
Ex CT Nigeria: “Lookman? Come persona ha due qualità rare. Ed è da Inter al 100%”
«Da ragazzino in Inghilterra era un predestinato, è cresciuto sentendo gente dire che sarebbe diventato una stella della Premier, è pure diventato campione del mondo under 20. Poi non è stato più convocato e la conseguenza è stata scegliere la nazionale nigeriana, a cui è legatissimo perché adora i genitori. Per capire chi sia Ademola, bisogna concentrarsi su questo passaggio: ha subito un rifiuto duro, è stato un momento di dolore e angoscia. La voglia di riscatto nasce lì, ora vuole dimostrare di essere un giocatore di primissima fascia europea come l’Inter. E per me lo è al 100%».
Che rapporto avevate?
«Ottimo ancora oggi, in questo momento non voglio disturbarlo. Ricordo che quando l’ho conosciuto, ho voluto capire meglio il suo passato e i suoi obiettivi. Quando è arrivato all’Atalanta, sono andato a trovarlo spesso: capiva di avere un potenziale enorme, a Bergamo ha trovato l’ambiente e l’allenatore per tirarlo fuori».
Quale la sua dote migliore?
«La capacità di tiro. Il fatto che, pian piano negli anni, sia cresciuto nel senso del gol: ora, se lo fai girare un attimo, trova subito un angolo della porta. Fa bene l’esterno, ma da seconda punta può squilibrare di più. Lui con Lautaro e Thuram non è impossibile, anzi...».
Ma il prezzo da 50 milioni e oltre, non le sembra troppo alto per un 28enne?
«Il prezzo riflette una qualità enorme e l’adattarsi al modello di gioco. L’età, poi, non conta: l’Inter vuole vincere subito, non pensa a rivenderlo».
Come starà vivendo questo momento?
«Non so, ma è una persona molto tranquilla. Non è particolarmente socievole o espansivo, ma ha personalità. Condivideva con me anche le sue insicurezze. Ascolta e riflette, sono doti rare».
Sarà pure pacifico, ma la scelta di non allenarsi non va in quella direzione...
«Non credo che sia bene affrontare i suoi problemi con l’Atalanta pubblicamente. Sono questioni da risolvere in privato. Visto da fuori, il comportamento può non sembrare bello, ma non posso giudicare senza conoscere tutti i dettagli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA