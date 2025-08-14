«Da ragazzino in Inghilterra era un predestinato, è cresciuto sentendo gente dire che sarebbe diventato una stella della Premier, è pure diventato campione del mondo under 20. Poi non è stato più convocato e la conseguenza è stata scegliere la nazionale nigeriana, a cui è legatissimo perché adora i genitori. Per capire chi sia Ademola, bisogna concentrarsi su questo passaggio: ha subito un rifiuto duro, è stato un momento di dolore e angoscia. La voglia di riscatto nasce lì, ora vuole dimostrare di essere un giocatore di primissima fascia europea come l’Inter. E per me lo è al 100%».