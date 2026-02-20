fcinter1908 news interviste Akanji: “Ecco perché ho lasciato il City. Futuro all’Inter? In questo momento…”

Akanji: “Ecco perché ho lasciato il City. Futuro all’Inter? In questo momento…”

Nel corso del programma Gedrig Direckt, Manuel Akanji ha parlato del suo addio dal Manchester City per approdare all'Inter
Manuel Akanji ha rilasciato una lunga intervista a SRF, emittente svizzera, nel corso del programma Gedrig Direckt. Il difensore elvetico ha iniziato la sua chiacchierata dal momento nel quale è approdato all'Inter:

Sei arrivato all'Inter in prestito a settembre. Ti sei già ambientato?

"Oggi sì, all'inizio era stressante perché tutto è accaduto all'ultimo minuto".

Come affronta un calciatore un trasferimento che avviene solo nelle ultime ore del mercato?

"Mia moglie e i miei figli sono al centro di tutto. Per fortuna, ne avevamo parlato a fondo in anticipo".

Ti senti in colpa perché la tua famiglia deve adattarsi così tanto a te?

"Un po'. Ma è stato anche il trasloco più difficile finora. Quando ci siamo trasferiti a Manchester, avevamo solo il nostro figlio maggiore. Ora ne abbiamo tre".

Il ruolo delle mogli e compagne nei trasferimenti è sottovalutato?

"Assolutamente. Niente di tutto questo funzionerebbe senza mia moglie. E la sua vita quotidiana è più stressante della mia, soprattutto mentalmente".

