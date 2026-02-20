Manuel Akanji ha rilasciato una lunga intervista a SRF, emittente svizzera, nel corso del programma Gedrig Direckt. Il difensore elvetico ha iniziato la sua chiacchierata dal momento nel quale è approdato all'Inter:
Akanji: “Ecco perché ho lasciato il City. Futuro all’Inter? In questo momento…”
Sei arrivato all'Inter in prestito a settembre. Ti sei già ambientato?
"Oggi sì, all'inizio era stressante perché tutto è accaduto all'ultimo minuto".
Come affronta un calciatore un trasferimento che avviene solo nelle ultime ore del mercato?
"Mia moglie e i miei figli sono al centro di tutto. Per fortuna, ne avevamo parlato a fondo in anticipo".
Ti senti in colpa perché la tua famiglia deve adattarsi così tanto a te?
"Un po'. Ma è stato anche il trasloco più difficile finora. Quando ci siamo trasferiti a Manchester, avevamo solo il nostro figlio maggiore. Ora ne abbiamo tre".
Il ruolo delle mogli e compagne nei trasferimenti è sottovalutato?
"Assolutamente. Niente di tutto questo funzionerebbe senza mia moglie. E la sua vita quotidiana è più stressante della mia, soprattutto mentalmente".
