Nkunku: “Mai pensato di lasciare il Milan, lavoriamo insieme per vincere”

Le dichiarazioni dell'attaccante francese dopo il successo per 3-0 dei rossoneri di Allegri sul campo del Bologna
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Christopher Nkunku, attaccante del Milan e autore del gol sul momentaneo 2-0, ha parlato a DAZN al termine del successo per 3-0 sul campo del Bologna, al Dall'Ara, sfida che ha chiuso il 23° turno di Serie A.

“Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”.

Nkunku non è soddisfatto pienamente nonostante il 3-0:

“Potevo segnare ancora, nell’ultima azione che ho fatto potevo segnare. In una partita del genere potevamo fare più gol”.

