Nkunku: “Mai pensato di lasciare il Milan, lavoriamo insieme per vincere”

Christopher Nkunku, attaccante del Milan e autore del gol sul momentaneo 2-0, ha parlato a DAZN al termine del successo per 3-0 sul campo del Bologna, al Dall'Ara, sfida che ha chiuso il 23° turno di Serie A.

“Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club”.