FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pio Esposito: “La condizione fisica arriverà presto al 100%. Inter ha mentalità vincente”

news

Pio Esposito: “La condizione fisica arriverà presto al 100%. Inter ha mentalità vincente”

Pio Esposito: “La condizione fisica arriverà presto al 100%. Inter ha mentalità vincente” - immagine 1
L'attaccante dell'Inter, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della gara pareggiata col Monza e poi vinta ai calci di rigore
Andrea Della Sala Redattore 

L'attaccante dell'Inter Pio Esposito, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della gara pareggiata col Monza e poi vinta ai calci di rigore:

Pio Esposito: “La condizione fisica arriverà presto al 100%. Inter ha mentalità vincente”- immagine 2
MONZA, ITALY - AUGUST 12: Francesco Pio Esposito of FC Internazionale celebrates with their teammates after scoring his team's second goal during Pre-Season Friendly match between AC Monza and FC Internazionale at U-Power Stadium on August 12, 2025 in Monza, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Queste amichevoli servono per prendere ritmo, normale non essere ancora al 100% di gamba. A parte la parte iniziale siamo venuti fuori, piano piano la condizione fisica arriverà al 100%. Una vittoria è sempre una vittoria, come a Monaco abbiamo rimontato la partita e questo è frutto di una mentalità vincente che è la cosa su cui lavoriamo, che caratterizza questa squadra. 

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA