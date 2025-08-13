L'attaccante dell'Inter Pio Esposito, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della gara pareggiata col Monza e poi vinta ai calci di rigore:
Pio Esposito: “La condizione fisica arriverà presto al 100%. Inter ha mentalità vincente”
Queste amichevoli servono per prendere ritmo, normale non essere ancora al 100% di gamba. A parte la parte iniziale siamo venuti fuori, piano piano la condizione fisica arriverà al 100%. Una vittoria è sempre una vittoria, come a Monaco abbiamo rimontato la partita e questo è frutto di una mentalità vincente che è la cosa su cui lavoriamo, che caratterizza questa squadra.
