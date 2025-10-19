Ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha protestato così per il rigore assegnato al Milan nella gara di stasera

19 ottobre 2025

Ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha protestato così per il rigore assegnato al Milan nella gara di stasera: "Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a buttarsi e simulare e a mettersi le mani in faccia, non solo in area: basta che il giocatore si metta le mani in faccia e si fischia. Io riparto dalla prima norma che ci hanno detto gli arbitri: il VAR interviene su un chiaro ed evidente errore, ditemi voi se questo lo è. Peccato, sento tanti commenti anche banali".

Piccolo battibecco poi anche con Luca Toni, che gli ha chiesto: "Ho guardato le vostre ultime partite, secondo me la squadra gioca bene e sembra stia bene: a me dà l'idea che non riesca a mantenere il vantaggio e quando va sotto non riesce a recuperare".

Pioli ribatte: "Ma Luca, scusa, ma le partite le vedete o no? Noi abbiamo gestito bene nel primo tempo la palla, il Milan non aveva ancora tirato: è arrivato in porta una volta quando eravamo in 10. Se mi dici che abbiamo perso perché potevamo stare attenti sul rigore, ma non per altre cose Luca. La prestazione la squadra l'ha fatta alla pari col Milan che oggi è primo. E non ci sono problemi in spogliatoio, sento che vi attaccate ad altre cose: sono i risultati che ci vanno contro".