FC Inter 1908
Rigore ridicolo al Milan, furia Fiorentina: “Scandaloso e grottesco. Errore enorme del Var”

Sfogo del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ai microfoni di DAZN. Queste le parole del dirigente
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Sfogo del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ai microfoni di DAZN. Queste le parole del dirigente dopo il rigore assurdo concesso al Milan: "Se il VAR deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del VAR: e Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione.

Non so come descriverlo, sono gli episodi che cambiano: ci stiamo giocando la vita, non si può fare una roba del genere, è scandaloso. E' rimasto a terra 20 minuti, neanche lo sfiora: episodio quasi grottesco, brutto da vedere, non è per niente una bella immagine.

Non meritavamo di perdere così, è caduto a terra come se fosse stato colpito in modo incredibile: prima c'è stato il fallo su Ranieri che poteva essere anche rosso, abbiamo preso gol in 10. Usciamo sconfitti in un modo doloroso, dispiace".

