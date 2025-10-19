Sfogo del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ai microfoni di DAZN. Queste le parole del dirigente

Marco Astori Redattore 19 ottobre - 23:13

Sfogo del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ai microfoni di DAZN. Queste le parole del dirigente dopo il rigore assurdo concesso al Milan: "Se il VAR deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del VAR: e Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione.

Non so come descriverlo, sono gli episodi che cambiano: ci stiamo giocando la vita, non si può fare una roba del genere, è scandaloso. E' rimasto a terra 20 minuti, neanche lo sfiora: episodio quasi grottesco, brutto da vedere, non è per niente una bella immagine.

Non meritavamo di perdere così, è caduto a terra come se fosse stato colpito in modo incredibile: prima c'è stato il fallo su Ranieri che poteva essere anche rosso, abbiamo preso gol in 10. Usciamo sconfitti in un modo doloroso, dispiace".