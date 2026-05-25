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Pisacane: “Palestra un leopardo, sembra il giocatore che costruisci alla Play perché…”

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A Sky Calcio Unplugged, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha elogiato Marco Palestra: è tra gli osservati speciali dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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A Sky Calcio Unplugged, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha elogiato Marco Palestra. Queste le dichiarazioni del tecnico sull’esterno, che tornerà all’Atalanta dopo il prestito in Sardegna ed è tra gli osservati speciali dell’Inter.

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“Palestra sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation, con '99' in accelerazione. Ha una falcata disarmante, sembra un leopardo.

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Non si aspettava di giocare titolare, ma a Napoli davanti a 70.000 persone ha mostrato una personalità fuori dal normale. Deve solo mettere dentro ancora un po' di comprensione del gioco".

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