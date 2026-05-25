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fcinter1908 news interviste Pisacane: “Palestra un leopardo, sembra il giocatore che costruisci alla Play perché…”
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Pisacane: “Palestra un leopardo, sembra il giocatore che costruisci alla Play perché…”
A Sky Calcio Unplugged, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha elogiato Marco Palestra: è tra gli osservati speciali dell'Inter
A Sky Calcio Unplugged, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha elogiato Marco Palestra. Queste le dichiarazioni del tecnico sull’esterno, che tornerà all’Atalanta dopo il prestito in Sardegna ed è tra gli osservati speciali dell’Inter.
“Palestra sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation, con '99' in accelerazione. Ha una falcata disarmante, sembra un leopardo.
Non si aspettava di giocare titolare, ma a Napoli davanti a 70.000 persone ha mostrato una personalità fuori dal normale. Deve solo mettere dentro ancora un po' di comprensione del gioco".
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