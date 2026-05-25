Le parole del tecnico della Roma ai microfoni di Sky Sport dopo aver raggiunto il traguardo della qualificazione europea

Fabio Alampi Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 00:49)

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Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'avvenuta qualificazione in Champions League: "Abbiamo fatto un filotto al momento giusto, l'abbiamo inseguito per tutto il campionato per non staccarci, pur stando sempre in posizioni sempre alte. Questo ci ha dato sempre fiducia ed energia. Sapevamo che una volta recuperati gli infortunati avremmo potuto ripartire".

"El Shaarawy? Un ricorso bellissimo. Per tanto tempo è stato il più giovane in assoluto ad esordire nel Genoa. Questa sera ha chiuso con la Roma, portandola in Champions. Un bel ricorso. La qualificazione? Questa squadra ha sempre reagito, le sconfitte non sono state poche, ma siamo ripartiti sempre più forte. Questi ragazzi volevano fare una stagione straordinaria, non erano mai riusciti a centrare questo obiettivo, si diceva che questo fosse un gruppo da sesto posto. Sono sempre stato convinto che bastava migliorare un po' la squadra per arrivare ad alti livelli".

"Dybala? Credo che resti, per me mai stati dubbi. Nel girone di ritorno è rimasto fuori 3 mesi. Sono riuscito a mettere in contatto Dybala con la società, non so più cosa fare! Mi auguro rimanga, sono convinto di sì, ma non dipende da me, è 15 giorni che parlano, la smetteranno di parlare! Cosa manca per rendere la Roma ancora più competitiva? Il fair play finanziario sembrava dovesse valere solo per i mercati precedenti, forse anche per il prossima, indubbiamente la Champions aggiusta le cose. In più ci mette nelle condizioni di poter migliorare la squadra. Giocare a Roma, in uno stadio pieno, in Champions, diventa ambito. A giocare contro squadre così forti rischi scoppole come successo quest'anno ad altre squadre, ma ne esci migliorato".