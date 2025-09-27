Al suo posto è entrato Prati perché al 43esimo della sfida con l'Inter si è fatto male. Andrea Belotti era stato schierato titolare accanto a Sebastiano Esposito nella gara contro l'Inter, ma si è fatto male ed è stato costretto anzitempo a lasciare il campo per infortunio. Il suo ginocchio si è girato in maniera anomala e ha chiesto l'intervento dello staff medico del Cagliari che lo ha aiutato a lasciare il campo.
Belotti uscito al 43esimo, la prima diagnosi: distorsione al ginocchio
L'attaccante rossoblù si è fatto male contro l'Inter ed è stato costretto a lasciare il campo con l'aiuto dello staff medico
Da quanto riportato da Skysport come prima diagnosi si parla di distorsione del ginocchio sinistro, una diagnosi che dovrà essere approfondita nei prossimi giorni dagli esami strumentali che daranno più certezze sull'entità dell'infortunio dell'attaccante rossoblù.
(Fonte: Skysport)
