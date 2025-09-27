Belotti uscito al 43esimo, la prima diagnosi: distorsione al ginocchio

Al suo posto è entrato Prati perché al 43esimo della sfida con l'Inter si è fatto male. Andrea Belotti era stato schierato titolare accanto a Sebastiano Esposito nella gara contro l'Inter, ma si è fatto male ed è stato costretto anzitempo a lasciare il campo per infortunio. Il suo ginocchio si è girato in maniera anomala e ha chiesto l'intervento dello staff medico del Cagliari che lo ha aiutato a lasciare il campo.