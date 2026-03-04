FC Inter 1908
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista di Roma e Juve ha parlato anche della lotta scudetto tra Inter e Milan
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista di Roma e Juve Miralem Pjanic ha parlato anche della lotta scudetto tra Inter e Milan

A proposito di Allegri: domenica c’è il derby, può ancora vincere lo scudetto col Milan?

«Conoscendolo, ci crede. È il numero uno nella gestione della squadra. Tutto può succedere, ma l’obiettivo più realistico è la qualificazione in Champions. Lo scudetto lo può perdere solo l’Inter».

