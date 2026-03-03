FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Impallomeni: “Allegri sta facendo un ottimo lavoro, ha fatto il massimo. È l’Inter che…”

ultimora

Impallomeni: “Allegri sta facendo un ottimo lavoro, ha fatto il massimo. È l’Inter che…”

Milan Allegri
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche della stagione del Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche della stagione del Milan. Alla domanda se i rossoneri sono andati al massimo del loro potenziale, la risposta è stata la seguente: "E' l'Inter che va forte, sta facendo un ottimo lavoro Allegri, non poteva fare di più. ha fatto il Max...".

Impallomeni: “Allegri sta facendo un ottimo lavoro, ha fatto il massimo. È l’Inter che…”- immagine 2
Getty Images

Napoli, Conte può rimanere:

—  

"La squadra è forte, non ce l'ha mai avuta a disposizione. Per me può riprendere il Milan al secondo posto".

Impallomeni: “Allegri sta facendo un ottimo lavoro, ha fatto il massimo. È l’Inter che…”- immagine 3
Getty Images

Crede di più nella permanenza di Conte o nel secondo posto?

—  

"La prima. Puoi rivedere cosa è successo e rimediare. Io credo che ADL farà il rilancio, e il Napoli diventerà molto competitivo".

Leggi anche
FCIN1908 / Inter, sorpresa dell’ultimo minuto: Diouf titolare, ecco dove giocherà
Palma: “Inter, ecco chi è Kostov e in che ruoli può giocare. In estate…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA