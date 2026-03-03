Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche della stagione del Milan. Alla domanda se i rossoneri sono andati al massimo del loro potenziale, la risposta è stata la seguente: "E' l'Inter che va forte, sta facendo un ottimo lavoro Allegri, non poteva fare di più. ha fatto il Max...".
Impallomeni: “Allegri sta facendo un ottimo lavoro, ha fatto il massimo. È l’Inter che…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche della stagione del Milan
Napoli, Conte può rimanere:—
"La squadra è forte, non ce l'ha mai avuta a disposizione. Per me può riprendere il Milan al secondo posto".
Crede di più nella permanenza di Conte o nel secondo posto?—
"La prima. Puoi rivedere cosa è successo e rimediare. Io credo che ADL farà il rilancio, e il Napoli diventerà molto competitivo".
