Karel Poborsky, ex centrocampista della Lazio, in Italia è ricordato principalmente per la doppietta segnata nel successo per 4-2 contro l'Inter in occasione del famigerato 5 maggio, giorno in cui i nerazzurri persero lo scudetto all'ultima giornata. L'esterno ceco, intervistato da Flashscore, ricorda ancora: "Io e Nedved eravamo sempre in contatto. Ci siamo chiamati anche il giorno prima della partita. Mi disse che il titolo si sarebbe deciso il giorno dopo e mi disse di dare il massimo. E io scherzando gli risposi: "Non preoccuparti, li batteremo domani, farò due gol e lo scudetto sarà tuo". E poi è successo davvero! Non ricordo di aver mai segnato due gol in una partita nella mia carriera, sicuramente non in Serie A. Anche Pavel mi ha chiamato subito dopo la partita, dal pullman della squadra dove stavano festeggiando il titolo".