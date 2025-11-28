FC Inter 1908
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia, parlando del momento dell'Inter, ha fatto un'analisi anche sullo stato di forma di Yann Sommer
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia, parlando del momento dell'Inter, ha fatto un'analisi anche sullo stato di forma di Yann Sommer, non impeccabile nelle ultime uscite:

"Tutte e due possono fare bene. Il problema della Juve è che serve tempo per instaurare un certo tipo di rapporto con i giocatori e dare la propria mano alla squadra. L'Inter manca d'identità, ma non nelle qualità dei giocatori, ma non è più cinica come qualche stagione fa. Sembra quasi che si specchi della sua bellezza ma alla fine il contenuto non porta risultati. Ha però le qualità per vincere. Per ora è venuto meno lo spirito agonistico solito".

Sommer ha responsabilità sul gol preso con l'Atletico nel 2-1?

"C'è un attacco mediatico contro di lui, già dal derby. Anche il difensore in quel caso sbaglia. Un errore c'è, ma non mi piace questo attacco nei suoi confronti, è ingiusto. E per me è indotto dall'interno e non dall'esterno. Per me qualcuno lo vuole fare fuori. E' da inizio anno che è stato messo nel mirino. Per me ok se lo rimpiazzi con Maignan, ma se come sento si parla di Caprile, questo non è ancora pronto. Prima di rimpiazzare uno come Sommer, ci penserei e troverei uno all'altezza".

(Fonte: TMW Radio)

