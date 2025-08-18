CT Polonia: “Zalewski all’Atalanta? Ecco cosa ne penso. Ho parlato con lui e…”

Jan Urban, CT della Polonia, ha parlato del trasferimento di Nicola Zalewski all'Atalanta, che è stato ufficializzato pochi minuti fa:

"Penso che sia una cosa molto positiva. Ho parlato con Nicola, anche lui non sapeva bene cosa sarebbe successo. Non c'è dubbio che avrà più opportunità di giocare e di trovare il ritmo partita. Credo che tutti trarranno beneficio da questo trasferimento".