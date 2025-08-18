CT Polonia: “Zalewski all’Atalanta? Ecco cosa ne penso. Ho parlato con lui e…”

Jan Urban, CT della Polonia, ha parlato del trasferimento di Nicola Zalewski all'Atalanta, che è stato ufficializzato pochi minuti fa:
"Se venisse avvicinato alla porta, potremmo usarlo meglio anche noi", suggerisce poi Jan Urban, CT della Polonia
"Penso che sia una cosa molto positiva. Ho parlato con Nicola, anche lui non sapeva bene cosa sarebbe successo. Non c'è dubbio che avrà più opportunità di giocare e di trovare il ritmo partita. Credo che tutti trarranno beneficio da questo trasferimento".
Qual è il suo ruolo più congeniale?
"Se venisse avvicinato alla porta, potremmo usarlo meglio anche noi. Ma dipende dalla situazione generale della squadra. Non abbiamo un giocatore che possa risolvere il nostro problema nel ruolo di terzino sinistro".
(meczyki.pl)
