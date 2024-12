Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, SergioPorrini, ex bianconero, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Non è spiegabile, ma sono tutte vicine in classifica. Non c'è una squadra che sta prendendo il largo, l'idea è che il campionato si sia livellato e questo consente a tutte di potersi giocare le posizioni di testa.