Sassuolo, Grosso: “Usciamo a testa alta. E se l’arbitro avesse avuto più coraggio…”

Pur creando nel finale qualche grattacapo all'Inter, il suo Sassuolo esce sconfitto da San Siro. Fabio Grosso ha commentato così il 2-1
Marco Macca
Marco Macca 

Pur creando nel finale qualche grattacapo all'Inter, il suo Sassuolo esce sconfitto da San Siro. Fabio Grosso ha commentato così il 2-1 del Meazza:

"Siamo stati bravi, perché non era facile. Avversario forte, complimenti ai ragazzi nonostante il risultato. Siamo ripartiti in un campionato nuovo con tanti ragazzi nuovi, abbiamo grandi margini di miglioramento: vogliamo crescere e continueremo a lavorare. Oggi ci abbiamo creduto e abbiamo creato dei presupposti per provarci. Possiamo uscire dal campo a testa alta. Il calendario ci mette ora di fronte ad avversari che lotteranno con noi per mantenere la categoria. Abbiamo comunque giocatori di qualità e proveremo a migliorarci".

"Koné? Giocatore forte, di personalità e qualità. Abbiamo un centrocampo nuovo e ci stiamo conoscendo. E' una squadra che ha ragazzi nuovi nella categoria. Dobbiamo mantenere sempre l'equilibrio giusto, provando a mettere coraggio nelle partite. Nel finale, se l'arbitro avesse avuto un pizzico di coraggio in più, magari ci sarebbe potuto essere qualcosa in nostro favore in area. Ma ci teniamo la prestazione".

