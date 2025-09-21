FC Inter 1908
Dimarco: “Due passi falsi, ma la stagione è lunga. Le punizioni con Chivu e Kolarov…”

Dimarco: “Due passi falsi, ma la stagione è lunga. Le punizioni con Chivu e Kolarov…” - immagine 1
Il giocatore nerazzurro ha segnato e alla fine della partita col Sassuolo ha parlato ai microfoni di DAZN
Eva A. Provenzano
Alla fine della partita contro il Sassuolo vinta due a uno, Federico Dimarco, che ha segnato il primo gol della partita, ha parlato ai microfoni di DAZN insieme a Carlos Augusto. Queste le parole dell'esterno nerazzurro: «Era importante vincere, venivamo da due sconfitte in campionato e dovevamo portare punti a casa perché siamo l'Inter e lo abbiamo fatto», ha subito spiegato.

Dimarco: “Due passi falsi, ma la stagione è lunga. Le punizioni con Chivu e Kolarov…”- immagine 2

Getty Images

«Importante dimostrazione di affetto per Chivu dai tifosi? Ci sono state due sconfitte e due passi falsi ma il campionato è lungo e si pensa una gara alla volta. Seguiamo le sue indicazioni e lavoriamo come stiamo facendo. Le gare di punizioni con Chivu e Kolarov come vanno? Facciamo un'altra domanda...», ha chiuso scherzando il giocatore italiano.

(Fonte: DAZN)

