E' mancata determinazione. Loro sono stati più ordinati e aggressivi, non siamo stati capaci di vincere un duello o una seconda palla. Nel secondo tempo siamo rientrati con un'altra verve, ma la prodezza di Nico Paz ci ha tagliato un po' le gambe. Da lì non c'è stato più match, la gara è finita lì. Ora bisogna ripartire, non vogliamo fare un campionato anonimo. Anche il mercato ha dimostrato che noi siamo ambiziosi, vogliamo fare un gran girone di ritorno. Abbiamo anche la Conference e dobbiamo partire pensando di essere una grande squadra e una grande società. Più arrabbiato che deluso? No, sono più deluso che arrabbiato. Cerco però di analizzarla in maniera serena riprendendo le parole del mister nel post partita, che sono le stesse che ho detto io".