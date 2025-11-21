Permane la convinzione assoluta che possa vedere valorizzate le caratteristiche che avevano spinto l’Inter ad acquistarlo. Del resto parliamo di un esterno che, nella passata stagione e ricoprendo anche lo stesso ruolo per il quale è stato acquistato dai nerazzurri, aveva messo in fila 9 gol e 10 assist Ligue 1 e Coppa di Francia. Per questo motivo l’indirizzo che arriva in maniera forte e chiara, è che il classe 2001 non sia affatto sul piede di partenza. Al punto che sono state rispedite al mittente le prime sirene di mercato che lo hanno provato ad avvicinare.