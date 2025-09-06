A margine di una premiazione ad Acireale, Cristoforo Filetti , preparatore atletico del PSG, è tornato così sulla finale di Champions League vinta contro l'Inter lo scorso maggio: “Pensavamo di essere più forti dell’Inter, ma non credevamo che i valori in quella partita, fossero così marcati a favore del Paris Saint Germain.

L’errore dell’Inter, secondo noi, è stato pressarci nella nostra metà campo, così facendo si aprivano spazi notevoli e per il nostro attacco stellare è stato semplicissimo affondare", le sue parole riprese da Gazzetta.it.