FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “La verità su Vlahovic all’Inter a zero! Posso dirvi che a me risulta che…”

calciomercato

Romano: “La verità su Vlahovic all’Inter a zero! Posso dirvi che a me risulta che…”

Romano: “La verità su Vlahovic all’Inter a zero! Posso dirvi che a me risulta che…” - immagine 1
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato cosa gli risulti in merito alle voci di un possibile arrivo di Dusan Vlahovic all'Inter a zero la prossima estate
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato cosa gli risulti in merito alle voci di un possibile arrivo di Dusan Vlahovic all'Inter a zero la prossima estate: "Rispetto le informazioni dei colleghi, ognuno ha le sue notizie.

Romano: “La verità su Vlahovic all’Inter a zero! Posso dirvi che a me risulta che…”- immagine 2
Getty

Io posso dirvi che ad oggi a me non risulta nessun accordo già fatto tra Vlahovic e nessuna squadra. Abbiamo letto di Inter e Milan, a me non risulta che Vlahovic abbia un accordo con qualcuno per il 2026.

Romano: “La verità su Vlahovic all’Inter a zero! Posso dirvi che a me risulta che…”- immagine 3
Getty Images

A me risulta che lui prenda in considerazione seriamente l'idea di lasciare la Juve a zero e di poter scegliere dove andare a gennaio in massima libertà, ma non risulta che ci sia già un accordo o che lui abbia scelto l'Inter, il Milan o un club inglese".

 

Leggi anche
Inter, tutti gli stipendi 25/26: Lautaro in cima, quanto guadagnano i nuovi! L’elenco completo
‘Rimpianto’ di mercato Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti si mangiano le mani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA