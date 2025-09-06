Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato cosa gli risulti in merito alle voci di un possibile arrivo di Dusan Vlahovic all'Inter a zero la prossima estate: "Rispetto le informazioni dei colleghi, ognuno ha le sue notizie.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “La verità su Vlahovic all’Inter a zero! Posso dirvi che a me risulta che…”
calciomercato
Romano: “La verità su Vlahovic all’Inter a zero! Posso dirvi che a me risulta che…”
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato cosa gli risulti in merito alle voci di un possibile arrivo di Dusan Vlahovic all'Inter a zero la prossima estate
Io posso dirvi che ad oggi a me non risulta nessun accordo già fatto tra Vlahovic e nessuna squadra. Abbiamo letto di Inter e Milan, a me non risulta che Vlahovic abbia un accordo con qualcuno per il 2026.
A me risulta che lui prenda in considerazione seriamente l'idea di lasciare la Juve a zero e di poter scegliere dove andare a gennaio in massima libertà, ma non risulta che ci sia già un accordo o che lui abbia scelto l'Inter, il Milan o un club inglese".
© RIPRODUZIONE RISERVATA