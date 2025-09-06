Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato cosa gli risulti in merito alle voci di un possibile arrivo di Dusan Vlahovic all'Inter a zero la prossima estate: "Rispetto le informazioni dei colleghi, ognuno ha le sue notizie.

Io posso dirvi che ad oggi a me non risulta nessun accordo già fatto tra Vlahovic e nessuna squadra. Abbiamo letto di Inter e Milan, a me non risulta che Vlahovic abbia un accordo con qualcuno per il 2026.