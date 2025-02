Per Petar Sucic questa sarà l'ultima mezza stagione con la maglia della Dinamo Zagabria. A giugno il centrocampista si trasferirà all'Inter per disputare il Mondiale per Club. Intorno al giocatore c'è molta curiosità, per questo Mate Brekalo, suo ex preparatore, ne ha svelato curiosità e aneddoti. "Quando ci siamo conosciuti, non sapeva fare flessioni o sollevare un bilanciere, mentre ora solleva pesi impressionanti per essere un giocatore di calcio. Già al primo ritiro nella prima squadra dello Zrinjski, all'età di 18 anni, fu il migliore nei test. Come aneddoto, vi racconterò quello che una volta mi disse".