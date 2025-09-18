Prime – Pio Esposito davanti ai microfoni, la chiamata in diretta del fratello

Alessia Tarquinio ha intervistato per Amazon l'attaccante dell'Inter e lo ha messo in contatto con Sebastiano subito dopo la gara con l'Ajax

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 12:35)

Dopo l'esordio in Champions e la vittoria contro l'Ajax, Pio Espositoè stato intervistato da Alessia Tarquinio su Prime Video. La giornalista ha chiamato in diretta il fratello del giocatore, Sebastiano, pure lui ex Inter, ceduto questa estate al Cagliari. «Cosa dirà la mia famiglia? La mia famiglia mi ha fatto tanti complimenti, ho già letto qualche messaggio, tutti molto contenti», ha esordito (a 20 anni e 81 giorni) il giocatore nerazzurro e dall'altra parte il fratello: "No io non ti to fatto nessun complimento in realtà". "Ma non ho mentito, parlavo degli altri componenti della famiglia", ha risposto Pio ridendo.

«Mi ricordo anche quando è toccato a lui, ero allo stadio a sostenerlo e quindi è un orgoglio doppio per la nostra famiglia, anche questo», ha aggiunto Pio. Sebastiano aveva esordito nel 2019 in CL con la maglia nerazzurra a 17 anni e 113 giorni in una gara contro il Borussia Dortmund.

«Siamo solo che orgogliosi - ha detto Seba a Pio - e mi sono venuti i brividi perché ha fatto veramente una grande partita. Ma ora è arrivato il momento di fare gol eh, sennò io scappo con tutti i gol che ho già fatto e poi non mi riprendi più». Una risata dell'interista e un saluto per il fratello e un "Vediamo, vediamo" che sa di promessa.