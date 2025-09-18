fcinter1908 news rassegna stampa CorSera – Inter, in Champions sosta al beauty farm. Esposito come un veterano. Thuram…

L'analisi del quotidiano nazionale sulla vittoria dei nerazzurri nella prima gara della Coppa contro l'Ajax
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Sommer che para nell’uno contro uno con Godts, lanciato a rete sullo 0-0. Thuram che due minuti dopo segna ed esulta, ridendo coi compagni senza creare equivoci, per poi raddoppiare subito a inizio ripresa: ancora di testa e ancora su corner di Calhanoglu. Gli ultimi minuti che scorrono sereni come una passeggiata al mercato dei tulipani, senza gol subiti o sentori di rimonte nell’aria. Il debutto in Champions dell’Inter somiglia a una sosta in beauty farm con vista sui canali di Amsterdam: rigenera alcuni uomini chiave, fa subito bene alla classifica nella quale le prime quattro sfide sono le più facili (quindi da vincere) e tonifica il morale di un gruppo che aveva vinto solo al debutto in A col Torino". Così il Corriere della Sera racconta la vittoria dei nerazzurri contro l'Ajax, alla prima in Champions.

E il giornale parte da Chivu che nello stadio del suo passato lancia Esposito ed è l'unica vera novità della sua Inter a parte l'impiego di de Vrij e quello di Dimarco che è tornato dopo la Juve sulla fascia sinistra. "Svecchiare la squadra e dare spazio ai nuovi arrivati o a giocatori scalpitanti come Frattesi, per Chivu non è la priorità: conta tornare a vincere e riportare un po’ di normalità nella routine di Appiano. Missione compiuta, con segnali molto incoraggianti da Esposito", si legge sullo stesso giornale.

Razionalità e pressione da parte dell'Ajax, ma l'Inter dopo mezz'ora accelera e si poggia su Thuram che comincia a prendere le misure con un tiro a pochi cm dal palo dopo una palla di "Esposito che si muove come un veterano", poi si procura un rigore. E il giornale italiano scrive: "Il francesee cade in area cinturato in modo vistoso da Baas. Oliver, uno degli arbitri più esperti, non ha dubbi nell’assegnare il rigore per l’Inter. Non ha fatto i conti però con il Var, l’australiano Gillett, al centro di una controversia in Premier League perché tifoso del Liverpool, che è pur sempre uno degli otto avversari sorteggiati sul cammino dell’Inter: Gillett fa notare la trattenuta iniziale di Thuram sul difensore olandese, che c’è, ma fa parte della dinamica del gioco molto più del fallo di Baas". 

E poi la parata di Sommer su Goets che è "la sliding door della serata" e la doppietta di Thuram che vale i tre punti e una serata di tranquillità per l'Inter. "Sassuolo, Cagliari, Slavia e Cremonese sono le prossime tappe della risalita. Che deve essere rapida e decisa", conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere della Sera)

