L'analisi del quotidiano nazionale sulla vittoria dei nerazzurri nella prima gara della Coppa contro l'Ajax

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 11:02)

"Sommer che para nell’uno contro uno con Godts, lanciato a rete sullo 0-0. Thuram che due minuti dopo segna ed esulta, ridendo coi compagni senza creare equivoci, per poi raddoppiare subito a inizio ripresa: ancora di testa e ancora su corner di Calhanoglu. Gli ultimi minuti che scorrono sereni come una passeggiata al mercato dei tulipani, senza gol subiti o sentori di rimonte nell’aria. Il debutto in Champions dell’Inter somiglia a una sosta in beauty farm con vista sui canali di Amsterdam: rigenera alcuni uomini chiave, fa subito bene alla classifica nella quale le prime quattro sfide sono le più facili (quindi da vincere) e tonifica il morale di un gruppo che aveva vinto solo al debutto in A col Torino". Così il Corriere della Sera racconta la vittoria dei nerazzurri contro l'Ajax, alla prima in Champions.

E il giornale parte da Chivu che nello stadio del suo passato lancia Esposito ed è l'unica vera novità della sua Inter a parte l'impiego di de Vrij e quello di Dimarco che è tornato dopo la Juve sulla fascia sinistra. "Svecchiare la squadra e dare spazio ai nuovi arrivati o a giocatori scalpitanti come Frattesi, per Chivu non è la priorità: conta tornare a vincere e riportare un po’ di normalità nella routine di Appiano. Missione compiuta, con segnali molto incoraggianti da Esposito", si legge sullo stesso giornale.

Razionalità e pressione da parte dell'Ajax, ma l'Inter dopo mezz'ora accelera e si poggia su Thuram che comincia a prendere le misure con un tiro a pochi cm dal palo dopo una palla di "Esposito che si muove come un veterano", poi si procura un rigore. E il giornale italiano scrive: "Il francesee cade in area cinturato in modo vistoso da Baas. Oliver, uno degli arbitri più esperti, non ha dubbi nell’assegnare il rigore per l’Inter. Non ha fatto i conti però con il Var, l’australiano Gillett, al centro di una controversia in Premier League perché tifoso del Liverpool, che è pur sempre uno degli otto avversari sorteggiati sul cammino dell’Inter: Gillett fa notare la trattenuta iniziale di Thuram sul difensore olandese, che c’è, ma fa parte della dinamica del gioco molto più del fallo di Baas".

E poi la parata di Sommer su Goets che è "la sliding door della serata" e la doppietta di Thuram che vale i tre punti e una serata di tranquillità per l'Inter. "Sassuolo, Cagliari, Slavia e Cremonese sono le prossime tappe della risalita. Che deve essere rapida e decisa", conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere della Sera)