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fcinter1908 news interviste Provedel: “Inter, che emozione! Voglio dimostrare di meritare questi colori. Chivu…”
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Provedel: “Inter, che emozione! Voglio dimostrare di meritare questi colori. Chivu…”
L'inizio di una nuova storia per coronare un sogno iniziato tanti anni fa: Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter
L'inizio di una nuova storia per coronare un sogno iniziato tanti anni fa: Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere classe 1994 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con la maglia della Lazio: queste le sue parole nell'intervista di presentazione ai microfoni di Inter TV:
Ivan, benvenuto all'Inter! Che emozioni provi in questa giornata speciale, la tua prima in nerazzurro?
"L'emozione è difficile da raccontare e da spiegare, sono solo molto felice di essere qui."
Arrivi in una squadra che ha vinto la Coppa Italia e che dovrà difendere il titolo di Campione d'Italia: quanti stimoli ti dà tutto questo?
"È una sfida molto stimolante: confermarsi è una cosa difficile ma anche la più bella. Io sono qui per dare una mano alla squadra per cercare di raggiungere i nostri obiettivi."
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