L'inizio di una nuova storia per coronare un sogno iniziato tanti anni fa: Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere classe 1994 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con la maglia della Lazio: queste le sue parole nell'intervista di presentazione ai microfoni di Inter TV:

"L'emozione è difficile da raccontare e da spiegare, sono solo molto felice di essere qui."