Manuel Pucciarelli, ex attaccante dell'Empoli e oggi alla Vis Pesaro, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Federico Dimarco e di Piotr Zielinski, suoi compagni di squadra in passato: "Zielinski? Il più forte dei miei compagni. Era timido, stava spesso per conto suo, ma con me si apriva perché eravamo compagni di camera. Un ragazzo d'oro che diventava un fuoriclasse in campo: oggi gioca coi più forti del campionato e sarebbe titolare ovunque".