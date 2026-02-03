FC Inter 1908
Pucciarelli: “Dimarco parlava da tifoso dell’Inter. Zielinski? Il più forte di tutti”

L'ex attaccante dell'Empoli, oggi alla Vis Pesaro, ha parlato così dei due nerazzurri, suoi compagni di squadra in passato
Manuel Pucciarelli, ex attaccante dell'Empoli e oggi alla Vis Pesaro, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Federico Dimarco e di Piotr Zielinski, suoi compagni di squadra in passato: "Zielinski? Il più forte dei miei compagni. Era timido, stava spesso per conto suo, ma con me si apriva perché eravamo compagni di camera. Un ragazzo d'oro che diventava un fuoriclasse in campo: oggi gioca coi più forti del campionato e sarebbe titolare ovunque".

E Dimarco?

"Il piede lo aveva uguale ad ora, ma era a inizio carriera e aveva bisogno di crescere. Ha sempre parlato come un tifoso dell'Inter: il suo sogno era valorizzarsi per giocarsi le sue carte in nerazzurro, a casa".

