"Tedoforo per l'Olimpiade? Momento di grande emozione per quello che rappresenta lo spirito olimpico. Per me rappresenta tantissimo, perché sono gli stessi valori che condivido io. Lo sport che tutti vogliamo è questo, per questo è stato bellissimo portare la fiamma olimpica".

"Questa stagione come quella della seconda stella? Speriamo! Stiamo facendo molto bene, ma sappiamo che da qui alla fine mancano ancora tante partite importanti. Cristian e la squadra stanno comunque facendo un grandissimo lavoro. Il petardo a Cremona? Dispiace tantissimo a me e a tutte le persone che vogliono un altro sport. Guardiamo avanti senza dimenticare tutto quello che è successo".