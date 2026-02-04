Le parole del calciatore francese dopo la vittoria per tre a zero contro il Bologna

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 11:50)

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, dopo la vittoria per tre a zero sul Bologna ha parlato della sua esperienza in rossonero ma anche della lotta per lo scudetto. Ai microfoni di Skysport, il giocatore francese ha detto: «A meno cinque dall'Intere a più sette dalla quinta, cosa guardo? No, certo che l'obiettivo della squadra è entrare tra i primi quattro e il lavoro fatto stasera, staccare sulla Roma, è andata benissimo. Prima avremo più punti sul quinto posto, prima potremo guardare all'Inter dov'è. Ma per il momento siamo concentrati ad entrare tra i primi quattro e staccare dal quinto posto, lo stiamo facendo benissimo. Dobbiamo pensare a questo innanzitutto e poi vedremo più avanti».

-Prima dicevi che state tenendo aperto il campionato: è la vostra sensazione?

Penso che si veda: se non c'è lì il Milan l'Inter è da sola in testa e fa il campionato da sola. Ma lo stiamo facendo per noi, non per essere lì con l'Inter. Solo perché ci crediamo noi e perché l'obiettivo è questo. Se facciamo questo tipo di partite possiamo arrivare in alto. Ma al momento restiamo concentrati sul nostro principale obiettivo.

-Sei senza dubbio un leader di questo Milan. Avevi percepito al tuo arrivo che questa poteva essere una stagione importante per questa squadra? Allegri determinante come scelta?

Ovviamente c'è potenziale. Magari a livello tecnico non siamo la squadra più forte del campionato ma abbiamo altre qualità e il mister ci dà qualcosa in più. Sapevo che poteva essere una stagione importante, era difficile fare peggio dell'anno scorso. Quello che ci sta dando il mister è importante per noi e la squadra sta facendo bene. Con tanti giocatori nuovi e giovani non è facile rimanere concentrati nel campionato italiano che è molto difficile. Per questo il gruppo sta facendo un ottimo lavoro.

(Fonte: Skysport)