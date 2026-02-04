Abodi: “Petardo Audero e aggressione al poliziotto di Torino sono due episodi che…”

Dobbiamo continuare non solo nella repressione immediata ma anche nell'alfabetizzazione culturale. Abbiamo troppe rappresentazioni di stereotipi nei quali il comportamento violento diventa quasi esemplare, è insopportabile e ci vuole una reazione culturale educativa. Lo sport fa anche questo". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Rtl 102.5, in merito al lancio in campo del petardo scoppiato vicino ad Audero in Cremonese-Inter.