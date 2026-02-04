FC Inter 1908
Abodi: “Petardo Audero e aggressione al poliziotto di Torino sono due episodi che…”

"Dobbiamo continuare non solo nella repressione immediata ma anche nell'alfabetizzazione culturale", dice Abodi
"Associo le immagini del petardo ad Audero a quella dell'aggressione del poliziotto a Torino; entrambe rappresentano uno scadimento del genere umano. Dobbiamo essere tempestivi nell'intervento, come lo siamo stati nel caso di quello che non chiamo neanche tifoso.

Dobbiamo continuare non solo nella repressione immediata ma anche nell'alfabetizzazione culturale. Abbiamo troppe rappresentazioni di stereotipi nei quali il comportamento violento diventa quasi esemplare, è insopportabile e ci vuole una reazione culturale educativa. Lo sport fa anche questo". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Rtl 102.5, in merito al lancio in campo del petardo scoppiato vicino ad Audero in Cremonese-Inter.

"Tutto questo è inaccettabile. Bisogna continuare in ogni ambito della socialità con un concerto di attività che partono da interventi preventivi e repressioni immediate, così come con tante iniziative giovanili. E' un tema che va affrontato tutti insieme", conclude.

