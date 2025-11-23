Wesley, esterno della Roma, intervistato da DAZN dopo la vittoria con la Cremonese, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto

Marco Astori Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 19:16)

Wesley, esterno della Roma, intervistato da DAZN dopo la vittoria con la Cremonese, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto: "Io sono venuto qui per lottare per i titoli, e penso che tutti giochino per lottare per i titoli. E noi stiamo facendo il nostro lavoro.

Abbiamo ancora tanti campionati davanti, ma tutti sono molto felici per quello che stiamo facendo in campo e in allenamento. Continuiamo così, continuiamo a mostrare il nostro lavoro, seguendo ciò che chiede il mister e, se Dio vuole, arriviamo allo scudetto.

Sono venuto qui per vincere titoli, ma chiunque giochi a calcio lo fa per vincere titoli. Continuiamo così, stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro e, se seguiamo quello che dice l’allenatore, possiamo lottare fino alla fine per lo scudetto".